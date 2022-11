Bokanemdelse: Det forfatteraktige

En språklig svulmende og innholdsmessig famlende andrebok.

«Ny mann» er Per Marius Weidner-Olsens første bok etter at forlaget Oktober avsluttet samarbeidet med ham i 2020.

Preben Jordal Bokanmelder og oversetter

19 minutter siden

De mistet et forfattertalent, forlaget Oktober, da de i et anfall av moralsk panikk skubbet Per Marius Weidner-Olsen av bussen i 2020.

Men det merkeligste ved saken den gang var likevel at dette forlaget, som i Geir Gulliksens og Knausgårds tid har ofret mang en virkelig person på kunstens alter, plutselig fikk kvaler.