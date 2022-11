Feiger ikke ut i sexscenene

Popstjernen Harry Styles er sjarmerende som homofil politimann.

I Norge kan vi elske hvem vi vil. Slik er det ikke alle steder i verden.

Tvangsekteskap og forbud mot homofili er fortsatt til hinder for veldig mange mennesker. Du skal ikke så langt tilbake i tid før forbud mot homofili var en realitet også for mange i Europa.

I 1972 ble § 213 opphevet, og homofili var ikke lenger regnet som kriminelt i Norge. I Storbritannia ble loven som kriminaliserte homofili, myket opp i 1967 arrow-outward-link . Da ble det tillatt for to menn å ha sex så lenge det var privat, og de var over 21 år.

I «My Policeman» blir kjærligheten en ødeleggende kraft.

Et trekantdrama som ender i tragedie: Patrick (David Dawson), Marion (Emma Corrin) og Tom (Harry Styles).

Tragedie på mange plan

Filmen er basert på en roman av Bethan Roberts. Forfatteren hentet inspirasjon fra livet til den britiske forfatteren EM Forster. Han hadde et langt forhold til en gift politimann arrow-outward-link . Regissør Michael Grandage forteller historien i nåtid med tilbakeblikk til Brighton på 1950-tallet.

Det allerede skjøre forholdet mellom Marion (Gina McKee) og ektemannen Tom (Linus Roache) settes på prøve da hun bringer den pleietrengende Patrick (Rupert Everett) inn i hjemmet. De tre bitre menneskene forpester hverandres liv.

Marion (Gina McKee) påtar seg å pleie Patrick (Rupert Everett) etter et slag.

Historien hopper tilbake til en mer uskyldsren periode preget av etterkrigstidens ukuelige optimisme. Det var også en konservativ tid. Den unge Tom (Harry Styles) er den nevnte politimannen som innleder et forhold til kunstkonservatoren Patrick (David Dawson). Samtidig er Tom sammen med den naive Marion (Emma Corrin).

Marion brukes som et skalkeskjul for Toms egentlige kjærlighet. «My policeman» er en tragedie på mange plan. Ikke bare for Tom og Patrick, men også for kvinnen som blir ført bak lyset.

Marion (Emma Corrin) faller for Tom (Harry Styles)

Vakre sexscener

Jeg må innrømme at jeg ikke har et intenst forhold til popstjernen Harry Styles. Etter å ha sett ham i denne filmen forstår jeg at han har en god karisma. Styles er fin som arbeiderklassegutten som dras mellom sitt begjær og det han mener er hans plikt: å gifte seg og få barn.

Samspillet mellom Styles og David Dawson er nerven i historien. Det samme er sexscenene. De intime scenene brukes bevisst for å fortelle om dynamikken mellom de tre.

Det første møtet mellom Tom og Patrick er kyskt, mens det andre er mer vågalt. Det er typisk Hollywood-sex, og alt er pent og pyntelig. Likevel er scenene både intime, varme og erotiske. Steven Prices vakre jazztoner er herlig stemningsskapende.

De står i en sterk kontrast til Toms sexscener med Marion. De er følelseskalde og skildres uten den samme intimiteten. Her ligger også tragedien. Det er et svik på mange plan: mot egen seksualitet, begjær og lengsler, men også mot Marions lyster og håp om et godt liv.

Harry Styles har definitivt karisma.

Bak fasaden

Der 50-tallshistorien skildres i lekre og duse farger, er nåtidshistorien fortalt i dystre toner. Scenene i nåtid har mest nerve. Her ligger ubehaget som et tykt lag over historien. Kanskje burde filmen brukt mer tid på å utforske den dynamikken.

50-tallshistorien hadde hatt godt av mer spenning. Filmen går seg litt bort i vakre bilder. Michael Grandage holder tilbake. Han graver ikke dypt nok under overflaten i denne ulykksalige ménage à trois.

Harry Styles’ Tom er heller ikke lett å bli klok på. Det kan være fordi Styles ikke er en sterk nok karakterskuespiller til å komme godt nok bak fasaden. Han er sjarmerende, men dybden mangler. David Dawson og Emma Corrin har bedre grep om sine karakterer.

Dermed blir «My Policeman» et flott periodedrama, men den er litt tam. Filmen mangler gnisten som kunne løftet den et ekstra hakk.