Sprekker egentlig trollene på sosiale medier om de verifiseres?

Elon Musk vil ta betalt for å verifisere Twitters kranglevorne brukere. Er det noen vits? – Kan være til stor hjelp, tror forsker.

Elon Musk har kastet de ni styremedlemmene og innsatt seg selv i stedet. Nå har han lansert det første produktet for å verifisere flere av brukerne.

17. nov. 2022 10:39 Sist oppdatert nå nettopp

Verdens rikeste mann er blitt Twitters eneveldige hersker. Han vil redde plattformen som et tempel for ytringsfrihet og gjennomfører planer i et svimlende tempo.

En ting Elon Musk har sagt siden oppkjøpsplanene ble lansert: De falske kontoene skal fjernes, og alle virkelige mennesker skal autentiseres.