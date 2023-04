Han skulle redde byene. Nå koker det i konspiverden.

Er han agent for en usynlig, totalitær verdensregjering? Eller en genial professor?

I mange år var Carlos Moreno genierklært. – Nå er jeg folkefiende nummer 1, sier professoren etter de siste ukene.

02.04.2023 21:07 Oppdatert 02.04.2023 23:46

Tanken var så god. Han ville gjøre livet i byene enklere, grønnere og mindre stressende. I «15-minuttersbyene» skulle folk nå alt de trengte på maks 15 minutters gåtur hjemmefra. Det var to fluer i én smekk: hvis byfolk har alt de trenger så nært seg, slipper de å kjøre bil. Da blir det mindre forurensing. Og vips, så kan parkeringsplasser og veier gjøres om til lekeplasser, grøntområder, benker, butikker, kinoer - sånt som gjør at folk elsker å bo i by.

Slik tenkte Carlos Moreno, professor ved Paris 1 Panthéon-Sorbonne-universitetet, da ideen hans om 15-minuttersbyene ble lansert i 2016. Siden har han fått priser verden over. I fjor var han i Oslo og talte på Arkiktekturtriennalen, samme år ble han kåret til ridder i Frankrike. Da var det gått 22 år siden han kom til Paris som politisk flyktning fra Colombia, med 100 dollar i lommen.