Ukens låtliste byr på flere nykommere. To lykkes bedre enn de andre.

Kultur Fredagslisten Nye stjerneskudd

24.03.2023 13:49

Turab sier at dette er anti-pop gjort kommersielt, men det høres mest ut som vanlig pop om man ignorerer starten hvor det snakkes urdu. Det orientalske blandet med popelementer lyder fint, men ikke spektakulært. Likevel har jeg en følelse av at dette er en sang mange kommer til å like.