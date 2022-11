Døden er en familiesøndag

Louis reiser hjem til familien for å fortelle at han er dødssyk, men samtalen faller om før den får begynt. Det blir morsomt, men uforløst drama.

Carl Martin Eggesbø og Ina Svenningdal spiller søsken i «Berre verdas undergang» på Det Norske Teatret.

Det er to ord som ikke nevnes i Jean-Luc Lagarces «Berre verdens undergang». Det ene er hiv, det andre er homofili. Likevel kretser hele stykket rundt disse ordene.

Hovedpersonen Louis vet at han skal dø, og forestillingen starter i det han skal hjem til familien for å fortelle alt. 12 år har gått siden sist han snakket med dem. Men da han ankommer, i taxi, overøser familien ham med trivialiteter. Med småkrangler og berettiget harme over at han ikke har kommet før.