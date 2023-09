Seriekritikerprisen 2023 til Jakob Oftebro, «Pørni» og «Kids in Crime»

«Kids in Crime» vant pris for både beste skuespiller og beste TV-drama.

Jakob Oftebro vant pris som beste skuespiller. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 21:48

– Ok, wow. Tusen, tusen takk, jeg blir så stresset og rørt av slik ting. Takk til kritikerne, for at dere ikke var så kritiske til oss, sier Jakob Oftebro fra scenen.

Norges TV-bransje var samlet på Ingensteds i Oslo torsdag kveld for å motta heder og ære under Seriekritikerprisen. TV 2 Play kunne juble for seier i to av kveldens tre kategorier: