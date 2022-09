Forviklingskomedie på høyt nivå

«Hva du Will» er blitt en (nesten) ellevill farse på teaterets premisser og menneskers mest forskjellige begjær som underlag.

En vellykket forviklingskomedie, skriver vår anmelder om «Hva du Will».

Kjønnsforvirring er det mye av for tiden, så også i teateret. Men her går det mindre i indre dysfori i en eller annen fil enn i fetisj, og Stine Fevik som den ryddemaniske tjeneren Malvolio med gangsperr og SM-tendenser, er den som tar det helt ut.

Hun er et komisk talent av høy klasse, og scenen der hun forsøker å lære smilets kunst, alt mens hun er klorende katt i gule strømper og gjør tapre forsøk på å holde sine seksuelle preferanser under lokk (fy!), er et høydepunkt.