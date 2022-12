Statsministeren i «Mitt Oslo»: – Det beste humør-rådet er helt enkelt

Hans nye liv i Oslo sentrum. De ukjente møtene med H.M. Kongen. Kildene til humør og energi, midt i brottsjøene av kriser: Nå skal statsministeren tale, også om det fremste håpet for 2023.

Etter en (u) formell samtale i Statsministerboligen: Kongens øverste rådgiver inviterte til Mølla, et favorittområde langs Akerselva. Til venstre, i 1890-årene, lå Norges største industribedrift: Hjulene Væverier, drevet av fossen utenfor.

7 minutter siden

På tampen av det første, hele året som sentrumsboer: Blidt smilende ønsker Jonas Gahr Støre et hel-energisk velkommen. Gjerne beretter Norges nest mektigste mann om hverdagen. Også.

– Det var med blandede følelser at jeg flyttet til sentrum. I barndomshjemmet på Ris har jeg bodd hele livet, nesten. Men å bo i statsministerboligen er, av praktiske grunner, en forutsetning for å gjøre jobben. På godt norsk: Jeg har en 24/7-jobb, så det finnes ikke mye anledning til å henge i strøket. I dag vet jeg hvor butikkene med melk og brød er. Og jeg gleder meg over alle opplevelser du kan gå til. Aftenposten fortjener ros, synes jeg.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn