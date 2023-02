Dagens quiz: Mandag 27. februar 2023

Når var D-dagen?

26.02.2023 19:30

1. Hvordan lyder tittelen til den britiske finansministeren?

2. Når var D-dagen?

3. Hvilken gitarist hadde stor suksess i 1999 da han sammen med The Product G&B utga singelen «Maria Maria»?

4. Hva heter den norske dokumentarfilmen som vant Oscar i 1951?

5. Hvem er trener for Norges kvinnelandslag i fotball?

6. I hvilket år ble det forbudt for nordmenn å kjøpe sex?

7. Hva slags matvareprodukt er Soletti?

8. Skottlands førsteminister kunngjorde nylig at hun trekker seg. Hva heter hun?

9. På hvilken ferieøy ligger byen Los Cristianos?

10. Hva heter en omgang i baseball?



1. Chancellor of the Exchequer.

2. 6. juni 1944.

3. Carlos Santana.

4. «Kon-Tiki» (regi og manus ved Thor Heyerdahl).

5. Hege Riise.

6. 2009.

7. Saltstenger.

8. Nicola Sturgeon.

9. Tenerife.

10. Inning.

