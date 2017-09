Regjeringskvartalet: Vinnerforslaget er på lag med byen | Sarah Sørheim

Det nye Regjeringskvartalet i Oslo blir ikke spektakulært. Men det trenger det heller ikke å være. Tvert imot, egentlig. Dette enorme byggeprosjektet skal først og fremst tjene to praktiske formål: Det skal fungere som en arbeidsplass for alle departementenes byråkrater og politikere. Og det skal bli et godt byrom for alle oss som jobber og bor i Oslo.

Dessuten har området en sterk symbolsk rolle, som en fysisk manifestasjon av det norske demokratiet.

Vinner som oppfyller kravene

Vinnerutkastet Adapt oppfyller, så vidt det er mulig å se av tegningene, disse kravene. Arkitektene har fått mye ut av et vanskelig utgangspunkt.

Den største innvendingen mot planene er at veldig mange funksjoner er presset inn på relativt liten plass. Men den kritikken må rettes mot oppdragsgiverne i Kommunaldepartementet og Statsbygg, som ikke har lyttet til den betimelige kritikken mot ideen om at absolutt alle departementene må presses inn i samme kvartal.

Sterke reaksjoner mot det nye Regjeringskvartalet - varsler omkamp i Stortinget

Team Urbis/Statsbygg

Sanner bør ha en god forklaring

Akkurat det er vanskelig å forstå. Det virker ganske åpenbart at det å redusere antallet folk og funksjoner ville tjent hele det nye kvartalet. Og som flere Oslopolitikere ha påpekt, ligger løsningen tilsynelatende snublende nær: Å la de departementene som nå ligger i Akersgata, få bli der de er.

Her bør kommunalminister Jan Tore Sanner ha en god forklaring, eller komme kritikerne i møte.

Hvis ikke risikerer han at dette prosjektet får en unødig trang fødsel, der mye av debatten vil handle om kvadratmetere og prosess.

Dette prosjektet angår oss alle

Det ville vært synd, for utviklingen av det nye Regjeringskvartalet er et prosjekt som angår hele byen og nasjonen, og som fortjener en konstruktiv debatt om hvordan vi sammen kan få denne nye, sentrale delen av Oslo til å fungere best mulig.

Den viktigste forutsetningen for det er allerede lagt, i og med at det i vinnerforslaget er tatt betydelig høyde for at området skal fungere også som et inviterende byrom, og ikke vende oss andre Oslofolk ryggen.

Fellesområdene er lagt nær gateplan, og forslagets mest markante bygg, det med den trekantede fasaden til venstre for Høyblokka, er gitt et åpent og luftig preg.

Forslaget har også tre gjennomarbeidede byrom i Regjeringsparken, Einar Gerhardsens plass og Nygaardsvolds plass, hvor det er lagt opp til serveringssteder og oppholdsplasser for alle.

Litt kjedelig. Og det er helt greit.

«Adapt» er visuelt sett rolig og passer godt inn i Erling Viksjøs eksisterende arkitektur. Høyblokken som rommer Statsministerens kontor er gitt noen ekstra etasjer, men beholder sitt opprinnelige preg og den dominerende plassen i kvartalet.

Juryen beskriver forslaget som «solid, tradisjonelt, særegent og vakkert». Litt kjedelig, ja. Men det er helt greit. Regjeringskvartalet er kanskje ikke Dovre, men det er det nærmeste vi kommer innen norsk arkitektur. Da er det greit at det er utformet for å tåle tidens tann.