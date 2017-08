Arne Hugo Stølan

Mannakorn

Cappelen Damm

Arne Hugo Stølan, som debuterte i 1987 med samlingen Min tid med Mathilde, har gjennom flere tiår skrevet og utgitt dikt. Han er også litteraturanmelder i VG og underviser ved Skrivekunstlinjen på Nansenskolen.

Diktsamlinger som kommer ut i Norge i dag kan grovt sett deles i to. Det er på den ene siden de som skriver selvbiografisk, enten oppvekstskildringer eller om vanskelig kjærlighet, på den annen side lyrikere som orienterer seg mot saksforhold og følgelig neddemper det personlige.

Mannakorn tilhører den siste typen dikt. Her trengs det en saksopplysning for å få fullt utbytte av prosjektet: «mannakorn» er små, rektangulære lapper med påtrykket henvisninger til skriftsteder i Bibelen. Tradisjonelt ble mannakorn brukt som utgangspunkt for religiøse samtaler i hjemmet, de ble lagt i en bolle og ett trukket ut og diskutert.

Nøye observerte hverdagsscener

Diskusjonen kommer da i Arne Hugo Stølans bok i form av dikt. Ett av bibelsitatene, Lukas 17.11, lyder slik: «Og det skjedde på vandringen til Jerusalem at han drog midt imellom Samaria og Galilea». Ut av dette dikter Stølan et møte mellom personer i et moderne bylandskap.

En ung kvinne i mørk kåpe krysser gaten med faste, huggende skritt [ ...] En ung mann type bodybuilder runder hjørnet

til banken. En blå treningsbag henger over den venstre skulderen [ ...] Mannen på den koksgrå bysykkelen

svinger hastig opp mellom dem.

[ ...]

Hva skal vi med disse personene? De er tre navnløse som også er med på å forskjønne gatebildet, er med på å legge farge og dybde til fortellingen om ditt eget liv, heter det i diktet, som samtidig advarer mot å gjøre fortellingen overforklarende eller "sykelig" løsningsorientert. Personene i bevegelse er et stykke realitet, en hverdagsscene som ved å være nøye observert og beskrevet skal få oss til å se bedre, se utover oss selv. "Fra vinduet" er overskriften på diktet.

Humoristisk undertone

Eller skal det hele tolkes annerledes? Bør vi slå opp bibelsitatet og se konteksten for det? Jeg ble i hvert fall nysgjerrig og slo opp Lukas 17 og leste om de ti spedalske som ble friske i møtet med Jesus, mens bare én av dem etterpå viste takknemlighet for det. Hva så med å lese diktet på nytt, endrer det karakter, blir det lettere å forstå eller blir det dobbelt gåtefullt? Prøv selv.

Dette høres kanskje krevende ut, men diktene kommer stort sett leseren i møte uten å stille kunnskapskrav. Flere av dem er dessuten humoristiske, som når vi får høre at verdens ukeblad nå bevitner at kroppen er kvinnens tempel, mens mannens er garasjens, og hans hellige septer er grillspaden.

Av og til er det selve dikttittelen som skaper komikken, som når det berettes om Sareptas krukke som aldri blir tom for mel, og dette bibelsitatet fra 1. Kongebok og det påfølgende diktet er gitt overskriften: «Forskningsnytt.»

Politisk karakter

Diktene er en stadig aktualisering av mannakorn, disse korte bibelsitatene på lapper. Vi får høre om omstillingspakker og krisehåndtering i det en kan kalle satiriske dikt, om båtflyktninger og bombekratre i dikt av mer politisk karakter.

Likevel er kanskje diktene der en fornemmer mer av poetens eget liv best, som «Besøk på kirkegården», som begynner slik:

«her ligger magne / han ble tre år / sier mor.»

I et dikt i fem avdelinger får vi høre om jegets lille kamerat som ble lagt på likstrå i vaskekjelleren. Dette griper, og jeg må slå opp i Lukas 6.36 for å få mer av historien, eller en kontekst rundt den.

Diktene i Mannakorn kan leses ett og ett, motsatt mange konseptdiktsamlinger der en må lese i rekkefølge og enkelttekster fungerer dårlig utenfor konteksten. Hos Stølan kan man i god mannakorn-tradisjon trekke et hvilket som helst opp av bollen og begynne der.