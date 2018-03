Påskekrim: «Shetland» byr på tragedie i sakte tempo

1 2 3 4 5 6 Shetland

Førstebetjent Jimmy Perez er et kjent ansikt for mange. Serien er inne i sin fjerde sesong, og politimannen med de klare, blå øynene spilles nok en gang av Douglas Henshall.

Karakterene er basert på bøkene til Ann Cleeves, forfatteren som også har skapt figuren Vera Stanhope, en annen populær krimserie. Felles for dem begge er et forblåst landskap som er med på å skape en unik atmosfære. Landskapet gir serien et snev av noir, men tempo og historieoppbygging ligger nærmere de klassiske britiske krimdetektivene som Dalgliesh og Morse.

Selv om intrigen i denne sesongs seks episoder er helt uavhengig av de foregående sesongene, er det en liten fordel å ha sett i alle fall noen av de forrige sesongene. Handlingen starter rett på, og du får ingen videre introduksjon av hvem som er hvem i politigruppen.

Skyldig eller uskyldig?

Tema for fjerde sesong av Shetland har mye til felles med en av de andre påskekrimseriene, Innocent.

Også her starter det hele med at Thomas Malone (Stephen Walters) slipper ut fra fengsel etter å ha sonet 23 år for drapet på en ung jente. Han tilsto, men hevder det var under tvang, og at han er uskyldig. Kort tid etter blir liket av datteren til politimannen som etterforsket det gamle drapet funnet drept.

Det er med andre ord duket for en klassisk mordgåte med et stort og spennende persongalleri på en liten øy hvor de fleste kjenner hverandre. En slags utvidet utgave av det lukkede roms mysterium. I denne sesongen blir det enda mer utvidet, for et av sporene fører politiet til Bergen og det høyreekstreme miljøet i Norge.

Klisjéfylt om høyreekstreme

Enda så morsomt det er å se Bergen i en britisk TV-serie, er det disse sekvensene som er seriens svakeste punkt. Fremstillingen av det høyreekstreme miljøet fremstår som klisjéfylt. Shetland er ikke like god når den tar opp storpolitiske temaer som når den skildrer de nære relasjonene mellom de involverte i mordgåten. Det er her spenningen ligger, det er det som er sakens nerve.

Shetland er ikke en serie for deg som vil ha fart og spenning. Det er smak og behag om du liker det rolige tempo, men hvis du lar deg fascinere av Perez og hans kolleger, blir du belønnet med begravde hemmeligheter, interessante karakterer og en spennende gåte.