Caprino Filmcenter mener at Aukruststiftelsen utnytter deres felles univers. Caprino ønsker et forbud mot berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante slik den er og markedsføres i dag, og kompensasjon for det som er gjort så langt uten deres samtykke.

– Det som er skapt i fellesskap, skal også̊ forvaltes i fellesskap. Uten fellesverket Flåklypa Grand Prix ville Hunderfossen aldri våget å investere 30–35 millioner i denne berg-og-dal-banen, sier Remo Caprino til Aftenposten.