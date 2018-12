Andre juledag annonserte Helge Lurås via nettavisen Resett at han har dannet et nytt livssynssamfunn, Ytringsfrihetsforbundet (YFO).

Ifølge Lurås skal hensikten med YFO være å «demme opp for» en utvikling der mennesker som stiller seg kritiske «til ikke-vestlig kultur og advarer mot dens inntog i det frie, liberale Vesten» blir hengt ut og trakassert.