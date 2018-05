1 2 3 4 5 6 Metallica

Telenor Arena fylles gradvis av mennesker kledd i ymse nyanser av svart. Utsiden er preget av køer og rop, mens innsiden er i ferd med å bygge opp stemning.

Det skjer raskt: kalaset starter med våre egne metallhelter, Kvelertak, som har vært på veien med Metallica en god stund nå. De leverer godt på hjemmebane, med tonnevis av energi og et overskudd av gitarharmonier.

Lyden er tidvis grøtete, men det stopper ikke bandet fra å få opp koken i tilskuerhavet. Alltid gøy når nordmenn gjør det bra, og å turnere med en av sjangerens desidert største må vel sies å være en bragd.

Stein J Bjørge/Aftenposten

Setter stemningen

Scenen er et firkantet platå midt i folkehavet, og når kveldens hovedattraksjon manifesterer seg akkompagnert av atmosfæriske Ennio Morricone-toner, begynner vi å nå kokepunktet.

De setter kontant i gang med «Hardwired», åpningssporet og tittelkuttet fra deres foreløpig siste album, Hardwired ... to self-destruct. En artig energibombe som setter stemningen, og følges opp av «Atlas, rise!», som også følger på albumet.

Dette er vel noe av den bedre musikken de har produsert siden glansdagene, uten at nødvendigvis setter den høyeste standarden. Det er, ikke uventet, de gamle slagerne som får taket til å løfte seg i Telenor Arena.

Stein Bjørge/Aftenposten

Nostalgien seirer

Vi dras plutselig femogtredve år tilbake i tid, til bandets hardtslående debut, med «Seek & Destroy», og stemningen løsner.

Små kuber som henger ned fra taket rundt scenen viser videoklipp og animasjoner, mens bandet taktfast kjører gjennom de velkjente riffene.

Klassikere som «Welcome home» og «For whom the bell tolls» kommer på rekke og rad, og holder livet i gang blant tilskuerne.

Noen låter av nyere dato blir også presset inn, og utvalget de har her passer greit inn blant klassikerne, uten at de blir høydepunkt; «Now that we're dead» stikker seg positivt ut med en del hvor hele bandet trommer på fargerike kasser som en noe hissig trommesirkel. Sånt er gøy.

Stein Bjørge/Aftenposten

Metallica er fremdeles enormt populære, selv om deres beste arbeid ligger et stykke tilbake i tid. At de begynner å dra på årene fører til en og annen teknisk bommert eller strikkmotorsolo, uten at det er noe å henge seg altfor mye opp i.

De kommer seg gjennom låtene godt nok til at headbangingen ikke kommer ut av takt.

Stein J Bjørge/Aftenposten

Schwarzenegger-musikk

«Hvis du vil leve for evig, må du først dø,» deler vokalist James Hetfield med oss. Jeg stiller meg tvilende til logikken, men riffet som følger opp gjør at det raskt er ute av tankene.

Metallica er litt som en Arnold Schwarzenegger-film – over the top, basert på enkle konsepter, og svært underholdende når man er i riktig humør (noe publikum åpenbart er, meg selv inkludert).

Stein Bjørge/Aftenposten

Tidvis går det noe på tomgang, kanskje på grunn av at noen av de nyere låtene fremstår som nedgraderte versjoner av klassikerne, men hitene er godt nok spredt utover til at de holder på tilskuernes oppmerksomhet.

Vi får også artige innslag, som et passe innøvet cover av A-has «Take on me» (siden vi er i Norge). Etter en variabel midtdel, setter bandet inn et nytt gir på de siste par låtene.

«Sad but true» lyder tungt som bare det, «One» fungerer som det perfekte publikumsfrieri med allsang osv., mens avsluttende «Master of puppets» tar ut de siste energireservene, før ekstranumrene strømmer inn.

Stein J Bjørge/Aftenposten

Metallica klarer fremdeles å holde koken i tilskuermengden, og har nok av gode låter å leke seg rundt med. De er kanskje ikke helt på topp lenger, men nostalgien og spillegleden kommer dem til gode.

De vet hvordan de skal tilfredsstille fansen, og det er kanskje det aller viktigste.