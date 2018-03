Sassy 009 vinner av Bylarm-pris: – Internasjonalt potensial

– Sassy 009 skiller seg ut med sin kompromissløshet, internasjonalt potensial samtidig som de representerer en ny generasjon musikere i en mannsdominert sjanger. Konserten på Blå står ut som et virkelig høydepunkt på årets by:Larm og vi er overbevist om at Sassy 009 er rustet for et større gjennombrudd, sier juryleder, Limita Lunde.

Dermed slo Sassy 009 de tre andre finalistene Emir, Halie og Softcore Untd.

Michael Schult Ulriksen

Elektronikatrioen er booket til blant annet Piknik i Parken og Øyafestivalen i tillegg til Bylarm-deltagelsen.

De ble også trukket frem som én av syv artister du bør få med deg under årets Bylarm av Aftenpostens kulturredaksjon.

LES OGSÅ: «Fengslende undergrunnselektronika som skapt for mørke dansegulv verden over», skriver Aftenpostens kulturredaksjon om Sassy 009.

«En sammensatt og enstemmig fagjury har fulgt artistenes oppbygging i forkant av festivalen og vurdert konsertene på Bylarm og kåret en vinner som har klart å engasjere publikum, presse og fått massivt med buzz i sosiale medier», heter det i begrunnelsen.

Juryen besto av Claes Olsen, Mira Berggrav Refsum, Thale Bratterud Aunaas, Ante Giskeødegård og juryleder Limita Lunde.

Årets vinner tar med seg 300.000 kroner fra Norsk Tipping, som belønner artisten som utmerker seg aller mest under årets Bylarm.

– Hvert år snakker vi om hvem som “vinner” by:Larm eller blir den største snakkisen. Det er gøy å få muligheten til å belønne den artisten som gjør seg mest bemerket med noe mer enn heder og ære og en solid premie som virkelig kan gi store muligheter for Sassy 009, sier presseansvarlig i Bylarm, Silje Larsen Borgan.