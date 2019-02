Kommersielle ungdomsfilmer som våger å være polemiske, er sjelden kost. Men de siste årenes polarisering av det amerikanske samfunnet og avdekking av rasisme har også ført med seg noe positivt: Filmstudioene våger å berøre stridstemaer de før skygget unna.

Spike Lees Oscar-vinner BlacKKKlansman var underholdende polemisk satire, og her kommer George Tillman med en like retorisk hardtslående filmversjon av den ferske samtidsromanen The Hate U Give.