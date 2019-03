Hver dag strømmer flere tusen mennesker til en avsidesliggende landsby i Shaanxi-provinsen i Kina. Liangjiahe finnes knapt på noe kart. Men nå har myndighetene strukket en splitter ny firefelts motorvei til landsbyen, for massene må frem.

Forfatter Sun Heidi Sæbø har også besøkt den. Her bodde Xi Jinping, Kinas myndige leder, i noen år som ung mann. Som så mange av sine jevnaldrende ble han under Kulturrevolusjonen sendt ut av storbyen for å «herde» seg i det virkelige livet. Disse årene, fra 1969 til 1975, ble visstnok formative i hans liv. «Mine syv år der ga meg noe hellig», skal han ha sagt. «Senere i livet, når jeg sto overfor nye utfordringer eller en ny jobb, tenkte tilbake, og det var som om jeg kunne høre Shaanxi-folket synge på jordene.»