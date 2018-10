Medierettsadvokat: «Å være blogger gir ikke et juridisk frikort»

– Det er ikke lov å dele private opplysninger om andres privatliv uten deres samtykke, sier medierettsadvokat Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Bing Hodneland.

Anniken Jørgensens nye bok Bare en natt til har fått skarp kritikk for å være personutleverende. 22-åringen blogger under navnet Annijor, og i sin nye bok er hun åpen om blant annet kjærlighetssorg, depresjon og angst.

Flere private detaljer rundt familie, venner og tidligere omgangskrets omtales i boken. VGs anmelder reagerte sterkt på at Jørgensen utleverer mennesker rundt seg i lite flatterende ordelag.

– Det er ikke et juridisk frikort at du kaller deg blogger. Det er de samme reglene som gjelder enten du skriver bok, leserinnlegg eller legger ut en video på Youtube, sier Wessel-Aas.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Må møte i retten

Boken handler hovedsakelig om bloggerens tidligere forhold til artisten Mikkel Christiansen (26) i DJ-duoen Broiler. Nå hevder imidlertid Simen Auke (27), den andre halvdelen av Broiler, at Jørgensen har brutt privatlivets fred. Han krever at boken trekkes fra markedet umiddelbart.

Jørgensens forlag bekrefter overfor Aftenposten at det er berammet et rettsmøte førstkommende mandag.

– Vi vil fortsette å kjempe for Annikens rett til å fortelle sin unike, personlige historie, som er nyttig for alle unge og foreldre som trenger å vite hvordan det er å være ung i dag, sier forlegger Alexander Elgurén i Panta forlag.

Det blir stadig vanligere at bloggere gir ut bøker der de deler erfaringer fra sine egne liv. Denne uken kommer Sophie Elise Isachsen (23) med sin andre bok, Elsk meg, og torsdag ble det kjent at blogger og tidligere Paradise Hotel-deltager Isabel Raad kommer med bok.

Les vår anmeldelse av Sophie Elises nye bok: «Sophie Elise har skrevet en absurd og utmattende fortelling om besettelse»

– Fremstår som sladder

– Hvis man skal utlevere private opplysninger om andre mennesker uten samtykke, må opplysningene være av offentlig interesse. Jeg oppfatter ikke at det er tilfellet her. For meg fremstår dette mer som sladder, sier medierettsadvokat Wessel-Aas.

Han legger til at han ikke kjenner til de konkrete detaljene rundt Jørgensens bok.

Kommunikasjonssjef Kristoffer Gaarder Dannevig i Panta forlag forteller at de har jobbet tett med Mikkel Christiansen, Anniken Jørgensens ekskjæreste og den halvdelen av Broiler som er mest omtalt i boken. Han skal ha lest og godkjent fullstendig manus på vegne av DJ-duoen.

– I boken er det særlig to personer som er utlevert. Det er Anniken selv og hennes tidligere kjæreste Mikkel. Vi mener at det som står om Simen Auke, er ganske uskyldig, lite konkret og refererer til noe som skjedde for flere år siden. Dessuten er Auke en offentlig person, og vi mener derfor at terskelen er høyere for hva man skal tåle, sier Dannevig.

I helgen skrev Dannevig et debattinnlegg i VG der han stiller spørsmål om hvorfor Jørgensen får kritikk for det Knausgård har gjort i årevis. I Min kamp-serien aktualiserte Karl Ove Knausgård (49) diskusjonen om forholdet mellom sannhet og fiksjon i litteratur. Det samme gjorde Vigdis Hjorth (59) med romanen Arv og miljø.

Stor forskjell på roman og selvbiografi

En forskjell på Knausgårds Min kamp-serie og Jørgensens bok er at førstnevnte er romaner – og dermed kan sies å være basert på fiktive personer og hendelser. Jørgensens bok er derimot utgitt som biografisk litteratur. Bokens forlegger skriver i en e-post at det «ikke står et usant ord i boken».

– Ytringsfrihet og privatliv er to likestilte rettigheter, beskyttet gjennom Grunnloven og menneskerettighetene, sier Lucy Furuholmen.

Hun er jurist og har skrevet masteroppgave om personvernkrenkelser i kunst, med særlig fokus på virkelighetslitteratur.

– Et viktig spørsmål når man snakker om kunstnerisk ytringsfrihet, er hvor mye boken er bearbeidet. Er det en fiksjonsroman hvor man henter inspirasjon fra virkelige hendelser, eller er det en selvbiografisk historie hvor du gir uttrykk for at alt du skriver er sant, sier Furuholmen.

Det siste medfører strengere regler.

Anniken Jørgensen har ikke ønsket å kommentere saken.