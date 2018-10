Mørket har lagt seg over Trondheim, og utenfor teaterbygningen i Prinsens gate er det bare sirenene som lyser opp himmelen. Noen hundre meter unna teaterets inngang er det nettopp begått et dobbeltdrap på to unge menn. Samtidig fylles Gamle Scene på Trøndelag Teater opp av skoleungdom.

De hvisker lavt sammen, preget av både det farlige der ute og den høytidelige situasjonen i teateret. Sammen skal vi se Johannes Holmen Dahls oppsetning av Henrik Ibsens Byggmester Solness.