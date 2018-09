Fakta: Nordiske seriedager: Nordiske seriedager er en festival og konferanse som går over to dager med nordiske TV-serier i fokus.

Arrangeres 26. og 27. september på Vika kino, Oslo16 og Røverstaden i Oslo

Nordiske Seriedager ble arrangert for første gang høsten 2016 og er et samarbeid mellom Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.

For tredje året på rad skal prisen for beste skandinaviske komedie og beste skandinaviske dramaserie blir delt ut under Nordiske seriedager, som i år foregår i Oslo 26. og 27. september. Det er tredje året på rad at disse prisene deles ut. Vinnerne stemmes frem av en jury med 12 profilerte TV-anmeldere fra Norge, Sverige og Danmark.

Fra Norge er NRKs Heimebane og En natt nominert i kategorien beste drama, mens TVNorges Stories from Norway er nominert til beste komedie.

– Vi er glade og stolte over å være nominert med to serier i år. Særlig fordi konkurransen er tøffere enn noen gang, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn.

NRK

Skjer mye spennende i Skandinavia

Mengden av kvalitetsdrama som produseres i Skandinavia har også gjort at Nordiske Seriedager Awards har åpnet opp for flere nominerte enn tidligere år.

– Det skjer veldig mye spennende på dramafronten i Skandinavia for tiden, derfor har vi bestemt oss for å utvide fra tre til seks nominerte i dramakategorien i år, sier juryleder og leder for kulturavdelingen i Aftenposten, Cecilie Asker.

– Nå har Skam både vært storfavoritt og stukket av med prisen for beste drama to år på rad, men i år er det mye mer åpent hvem som blir vinneren. Det er sterke kandidater fra alle tre land, sier Cecilie Asker.

Fakta: Dette er juryen: Fra Norge: Cecilie Asker – juryleder (Aftenposten), Øyvor Dalan Vik (Dagens Næringsliv), Steffen Stø (Serienytt.no), Sigurd Vik (NRK). Fra Danmark: Nanna Rasmussen (Jyllands-Posten), Kristian Lindberg (Berlingske Tidende), Henrik Palle (Politiken), Henrik Quetisch (Ekstra Bladet). Fra Sverige: Mattias Bergqvist (Expressen), Elias Björkman (Svenska Dagbladet), Sandra Wejbro (Aftonbladet), Ida Kjellin (ETC.se).

TVNorge

Og de nominerte er ...

Beste dramaserie:

Liberty–DR (dansk) Herrens Veje–DR (dansk) Bonusfamiljen S02–SVT (svensk) Bron S04–SVT/ DR (svensk) Heimebane–NRK (norsk) En natt–NRK (norsk)

Beste komedie:

Laban: en juletragedie–DR (dansk) Grotescos sju mästerverk–SVT (svensk) Stories from Norway–TVNorge (norsk)

Karl Nordlund /DR

Mer enn bare nordisk noir

Der skandinaviske dramaserier lenge har vært preget av stempelet nordisk noir, er det langt større bredde blant de nominerte i år – fra fotball på bygda til bistandsarbeid i Tanzania.

-Nordisk noir var en viktig døråpner for skandinaviske serier på det internasjonale markedet, men nå er tiden kommet til å vise at skandinavisk drama kan være mer enn bare bekmørk krim i ullgenser. Både stemningen og tematikken i seriene som er nominert i år viser at samtlige land allerede har tatt mange skritt videre, sier Cecilie Asker.

DR

Da prisen for første gang ble delt ut i 2016 var det dramaserien Skam og komiserien Dag som stakk av med prisene. I fjor gikk prisene nok en gang til Skam og for første gang til danske Ditte & Louise.

Nordiske seriedager arrangeres av Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.