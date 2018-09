Magasinet Literary Review deler årlig ut en nidpris for dårlige sexscener. «Bad Sex in Fiction Award» går til en forfatter som har utmerket seg med en spesielt klein sexskildring i en ellers bra bok. Konkurransen er som regel hard, ifølge juryen, for samtidslitteraturen er rik på pinligheter og fattig på velskrevet erotikk.

Hvorfor skal det være så vanskelig? I norsk litteratur kan vi gå til Geir Gulliksen for å få et svar. Gulliksen skriver masse om sex – og han er god til det. Jeg tror det er fordi han graver i følelser som forlegenhet og malplassert begjær. Han prøver ikke å gjøre erotikken til stilig litteratur, han går rett til pinlighetene og tillater seg å skrive sexscener som utleverer de mest banale eller såbare lyster.