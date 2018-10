Den psykologiske thrillerens særpreg ligger ikke i de bloddryppende sjokkeffektene, men i forfatterens evne til å manipulere selve det menneskelige materialet i historien – de medvirkende.

Tommelfingerregelen er at ingen er å stole på, og at ingenting er slik det ser ut til å være. Ergo er upålitelige fortellere i sitt ess i denne sofistikerte undersjangeren. Utfordringen i den forbindelse er at upålitelige fortellere nærmest er blitt et motefenomen som det kan være krevende å finne originale vrier på.