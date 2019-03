Hva skulle Albert Åberg gjort uten Skybert? Det var en liten genistrek da den svenske forfatteren Gunilla Bergström utstyrte sin hovedperson med en hemmelig venn. Albert Åbergs behov for en innbilt kompanjong vekker umiddelbart gjenklang hos barn. Og voksne. Men i en voksenverden vil det være noe alarmerende ved en slik innbilning. Noe merkelig naivt eller et tegn på splittelse.

Like fullt er det en slags Skybert for voksne som manes frem i diktsamlingen Min imaginære venn av Anne Helene Guddal. I hvert fall spiller Guddal på barnet i den voksne leseren. Den lille, sårbare ungen som finnes et sted der inne. Hun gir ensomheten et språk som minst av alt er dystert eller farlig. Nei, jeg smiler mens jeg leser Min imaginære venn. Guddal har funnet et toneleie som åpner for både humor, lek og angst.