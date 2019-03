– Du bør ha fullstendig kontroll over dine personopplysninger. De er ikke en vare. Det skulle ikke være mulig å selge disse opplysningene for penger, for personopplysningene dine er en rettighet, sa Tim Berners-Lee til en gruppe journalister mandag.

Den 63 år gamle britiske forskeren skapte systemet world wide web, verdensveven, mens han jobbet som fysikkforsker ved det europeiske forskningssenteret CERN i Sveits. I en studie i 1989 forslo han en «vev» hvor informasjon var koblet sammen ved bruk av hyperlenker. Dette skulle bli starten på det som i dag er den dominerende kommunikasjonsformen på internett ved bruk av nettlesere som Safari, Google Chrome, Firefox, Opera og en rekke andre.

– Salgsvare

Etter 30 år er Berners-Lee bekymret over retningen bruken av internett har tatt, hvor personopplysninger har blitt en salgsvare på bekostning av brukernes privatliv.

– Vi kan ser for oss en framtid hvor nettleseren din holder rede på alt du kjøper, sier Berners-Lee, som sier at nettet har skapt muligheter for kriminelle og ytterliggående grupper.

På den andre siden har nettet også gjort livet enklere for mange marginaliserte grupper.

– Ta ansvar selv

Han mener folk selv må sørge for å sikre sine egne data, og advarer mot å stole på at myndighetene vil ivareta innbyggernes rettigheter.

I fjor lanserte Tim Berners-Lee, som i dag er forsker ved det amerikanske prestisjeuniversitet MIT, et nytt prosjekt kalt Solid. Der søker han å finne en løsning på å holde personopplysninger helt atskilt fra appene en bruker på internett.

– Verdensveven har endret seg mye i løpet av 30 år og vi kan ikke gi opp å utvikle den nå, sier Tim Berners-Lee.