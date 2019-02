Saken oppdateres.

«Dagens NRK-eiendom på Marienlyst kan åpnes opp for byens befolkning og gi plass til 107.000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet».

Det skriver NRK i en pressemelding torsdag.

Bakgrunnen for forslaget er at styret i NRK har bestemt at hovedkontoret skal flyttes, etter 80 år på Marienlyst. Flyttingen vil skje i løpet av 5–10 år, og det er fortsatt ikke avgjort hvor NRK skal flytte.

Det nye hovedkontoret skal finansieres med omregulering og salg av den nåværende eiendommen på Marienlyst.

NRK har vedtatt å flytte hovedkontoret fra Marienlyst, men ikke hvor eller når. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har Oslo, Lillestrøm og Bærum på blokken.

A-lab/NRK

Foreslår boligandel på 65 prosent

Bygningene på Marienlyst er ifølge NRK dårlig egnet for dagens virksomhet. Eiendommen er mye større enn de har behov for, og det vil derfor ligge en betydelig miljøgevinst i nye og effektive lokaler.

Derfor har NRKs styre vedtatt at det skal etableres et nytt hovedkontor i Oslo-området.

NRK har gjennom tett dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo utarbeidet forslaget til planprogram som legges ut for offentlig ettersyn. I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en boligandel på 65 prosent av tomtearealet. Det fredede Kringkastingshuset med Store Studio og tilknyttede grøntområder vil bli bevart og transformert til ny bruk innenfor de rammene fredningen gir.

Det er også laget et planalternativ der boligandelen utgjør inntil 20 prosent av det totale tomtearealet. Høringsperioden for begge planalternativene er seks uker.

Ønsker et sentralt og åpent bygg

Styret i NRK vedtok i 2016 å jobbe med salg av Marienlyst med sikte på å finansiere et nytt hjem for NRK.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har tidligere uttalt at han «elsker Marienlyst», men at dagens NRK-lokaler er bygd for en helt annet tid. Han ser for seg et helt nytt bygg, som ligger sentralt og oppleves som åpent for publikum.

– Vi trenger nye, fleksible lokaler som bidrar til å utvikle NRK i tråd med målet om å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse, sier Eriksen.

Det er fremdeles ikke vedtatt hvor eller når NRK flytter fra Marienlyst. Blant alternativene som er lansert fra ulike hold er Tøyen, Økern eller andre steder i Groruddalen, Filipstad, Fornebu og Lillestrøm.

– Sist jeg telte opp hadde vi 12–14 alternativer, sa Eriksen til Dagens Næringsliv tidligere denne uken.