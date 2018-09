Her er jazzen folk vil ha

Jeg tror Tord Gustavsens musikk speiler et behov mange sliter med å tilfredsstille i vår tid. Behovet for ro, langsomhet og kontemplasjon. Det forklarer ikke ene og alene hvorfor musikken hans treffer så mange eller hvorfor han er en av jazzens storselgende artister, for årsaken bunner først og fremst i pianotrioens eminente evne til å formidle.

De tre musikerne løfter frem salme og ballade og gjør stoffet stramt og levende. Det er forbilledlig gjort, og det er virkelig langt fra en selvfølge at det ikke blir klissete. Gustavsen har skrevet syv av de tolv stykkene og står for arrangementene. Han er oppført med piano og elektronikk og har med seg Sigurd Hole på bass og Jarle Vespestad på trommer.