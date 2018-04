Haltende og uferdig fra Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde

Offerdyr

Kagge

Det begynner upåklagelig. 60–70 sider ute i Hanne Kristin Rohdes fjerde krim er jeg overbevist om at det er duket for forfatterens soleklare bestenotering. Situasjoner risses raskt og presist opp. Det er snert over formuleringene.

Plottet som kretser rundt funnet av en ung og fotogen mann kun iført blondetruse og pels i en smakfullt designet Ullevål Hageby-villa, viser lovende takter. Men hvor lenge var Adam i Paradis?

Litt etter litt inntreffer omslaget til det verre. Den overfortellende løsheten, de drøvtyggende replikkvekslingene og de umotiverte gjentagelsene som skjemmer de foregående Wilma Lind-bøkene, siger på, og til tross for enkelte lysglimt også i det senere handlingsforløpet, makter beretningen aldri å friskmelde seg selv og realisere det potensialet som anslaget bar bud om.

Landbruksminister

Det sparsomt påkledde liket blir oppdaget av advokat Mikael Andersen, gift med psykiateren Nina Berle. Det går åpenbart ikke knirkefritt for seg. Begge parter har sine skjeletter i skapet, han som tørrlagt alkoholiker og hun som bipolar. Da jeg ennå var i det håpefulle hjørnet, så jeg frem til mørkt minneverdige scener fra et turbulent ekteskap.

Wilma Lind og hennes mannlige medarbeidere i volds- og sedelighetsseksjonen har store problemer både med å identifisere den døde og å fastslå dødsårsaken. I mellomtiden peker visse spor mot Nina Berles homofile bror Jakob, som er landbruksminister. Det svært tette søskenparet kommer fra en gård som har lange tradisjoner for pelsdyravl – en mildt sagt omdiskutert næring som Wilmas 20 år gamle aktivistsønn Birk er en militant motstander av.

Udynamisk

Statsråder er grunnlovsfestet skjermet fra regulær politietterforskning. Wilma Lind må lene seg tungt på pressen for å komme noen vei i drapsoppklaringen, som foregår uten de store spenningsløftene og de visuelt slående opptrinnene som enhver kriminalroman er avhengig av.

Detaljskarpe og isolert sett interessante innblikk i de politifaglige prosessene hjelper dessverre ikke nevneverdig på et kavete og udynamisk helhetsinntrykk, forsterket av persontegninger som gjennomgående er innhyllet i tåke. En skavank som kan knyttes til romanens arvesynd, så å si: En tonedøv og ikke så rent sjelden direkte ubegripelig språkbruk, primært i de uforholdsmessig lange dialogpartiene.

At folk snakker forbi hverandre, er én ting. At de snakker forbi leseren, er en uting.

Offerdyr manifesterer seg som en bok med et budskap. Den vil pelsdyrholdet til livs. Den vil maktovergrep til livs. Når formbevisstheten er så svak og den redaksjonelle motstanden og kvalitetssikringen er så fraværende som den later til å være, faller samtidig innholdsdimensjonen flatt til jorden.