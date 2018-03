Youtube varsler mer reklame. Skal lokke brukere over på ny betalingstjeneste.

Youtube planlegger å øke antallet reklamesnutter som vises mellom musikkvideoer og låter. Hensikten er å «plage» brukere slik at de heller oppretter et abonnement på en strømmetjeneste for musikk, som Youtube skal lansere.

I januar varslet Youtube at de ønsker å ta opp kampen med Spotify, Apple Music og Tidal.

Planene om mer reklame ble presentert under South by Southwest (SXSW) i Austin tidligere i mars, og er blant annet gjengitt i Bloomberg. Musikksjef Lyor Cohen i Youtube forteller at planene først og fremst vil ramme dem som hører mye musikk på Youtube.

Vil ha frustrerte brukere

Han sier rett ut at hensikten med reklamen er å gjøre brukerne frustrert, slik at de lokkes over på betalingstjenesten.

– Vi skal «røyke ut» folk som ikke kan betale for et abonnement, sier Cohen.

Modellen er den samme som de andre musikkstrømmetjenestene har valgt: Betaler du for deg, slipper du reklamen mellom låtene. Spotify har ifølge Billboard 71 millioner betalende brukere, mens Apple Music har 38 millioner.

Problemet er at strømmetjenestene fortsatt ikke greier å tjene penger. Den viktigste grunnen er at inntektene i all hovedsak går til å betale dem som sitter med rettighetene til musikken som strømmes.

Får kritikk av platebransjen

Youtube får stadig kritikk av musikkindustrien for å bryte opphavsretten, samt for ikke å betale artister og plateselskaper skikkelig. Det Google-eide nettstedet har tidligere gjort flere forsøk på å få brukere til å betale for strømming av musikk, uten at de har lykkes.

Håpet er at Lyor Cohen, som jobbet i platebransjen i 30 år får han ble ansatt i Youtube i 2016, skal knekke koden.

– Denne gangen blir det annerledes, sier Cohen.

Strømmetjenesten skal blant annet tilby eksklusive videoer og spillelister. Youtube har allerede finansiert musikkdokumentarer om blant andre rapperen G-Eazy og sangeren Camila Cabello, skriver Bloomberg.