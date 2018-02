Mikael Persbrandt har i årevis oppført seg som et svin. Slike er det som vanlig fascinerende å lese om.

Sånn jeg husker det

Forfatter: Carl-Johan Vallgren

Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Gyldendal

Ingen annen nålevende skandinavisk skuespiller har figurert på avisenes forsider oftere enn Mikael Persbrandt, og det underlige er at for oss som ikke kjenner hans virke på institusjonsteatre i Stockholm, har mannen i alle disse årene knapt nok fremstått som en mer briljant skuespiller enn sine generasjonskolleger.

Han har spilt i mengder av filmer og TV-serier og har som regel vært akkurat passelig god. Persbrandt har en intens, demonisk og til tider direkte livsfarlig utstråling. Blikket hans er labilt og sexy-trøtt nærmest uansett hva han spiller. Det passer fint til sitt bruk, men skuespillermagi på den hvite duken? Ikke spesielt ofte.

Altså må det være noe annet som godtgjør at han nå, i en alder av 54, får sin biografi skrevet, og jeg kan med det samme røpe hva det er: Misbruk, grenseløs livsappetitt og et fullstendig hemningsløst levesett.

Les også: Mikael Persbrandt dømt til fengsel for kokainkjøp

Mikrofonstativ

I flere tiår har Persbrandt vært periodevis på kjøret. Og biografien, skrevet av Carl-Johan Vallgren, er mer en misbrukerhistorie enn en dyptpløyende kunstnerisk refleksjon av Persbrandts liv så langt.

Vallgren er en fetert forfatter med en rekke romaner bak seg. Han fikk Augustprisen (Sveriges Bragepris) for romanen Den vidunderlige kjærlighetens historie i 2011. For tyve år siden var han misforstått og flyktet til Berlin. Der skrev han För herr Bachmanns broschyr, som fortsatt kommer høyt på listen over de beskeste og morsomste svenske bøkene jeg har lest.

Med Sånn jeg husker det har Vallgren skrevet en mikrofonstativ-biografi. Han fører Persbrandts historie i pennen, tilsynelatende uten å blande seg nevneverdig inn selv.

Fraværet av en forfatterstemme som mener noe og forsøker å grave, blir etter hvert påtagelig. Resultatet er en kronologisk og i overkant servil gjennomgang av the show so far, og en type biografi man mistenker ikke er blitt født av opphavsmennene selv, men av en smart forlegger.

Fascinerende lesning

Når det er sagt, må det hurtig tillegges at livet det fortelles om, er så langt ute å kjøre at boken ofte er fascinerende lesning, og det er ikke til å unngå at man får sympati for mannen, på samme måte som man ville ha fått det med et blindt menneske som gang på gang dunker inn i en dør uten å klare å åpne den.

Med så mange demoner kjørende i hodet over så lang tid, er det imponerende at Persbrandt har klart å spille i et utall filmer og teaterstykker, at han har noen venner igjen og ikke minst at han i det hele tatt fortsatt lever.

Persbrandt har i årevis oppført seg som et svin, og slike er det som vanlig fascinerende å lese om. Mengden av svik og destruktivitet er stor og får Persbrandts tilværelse til å minne om Henry Hills liv i siste del av Scorseses Mafiabrødre. Det skal skaffes dop, samtidig som han skal på opptak, samtidig som samlivet raser, samtidig som han kjøper nytt hus, havner i varetekt og må til den tredje verden som Unicef-ambassadør.

Dan P. Neegaard

Selvforakten er massiv og bringer ham gang på gang inn i et utagerende uteliv med mennesker like grenseløse som ham selv. Og hvor kommer grenseløsheten fra? Jo, dels fra en oppvekst med fraværende far og dels, noe som er bokens store poeng, fra en diagnose det tok ham tredve år å finne ut av.

Persbrandt klamrer seg til denne diagnosen, for den betyr at han har gjort så godt han har kunnet og at så lenge ingen ga ham den medisinen han egentlig behøvde, var han et løv i vinden. Og hvordan har vi det med løv i vinden? Jo, vi elsker dem. Og Persbrandt blir elsket.

Brevsprekk-samtale med Fredrik Skavlan

Den største skuespillergjerningen hans kan sies å ha vært rollen som seg selv, med stadig voldelige nedturer i alles påsyn. Den offentlige fornedrelsen, riktignok med stadige uetterrettelige medieoppslag i tillegg til faktuelle, ser ut til å ha skapt en symbiose mellom Persbrandts persona og Sveriges befolkning.

At han har blottstilt svakhetene sine, har gjort ham elskelig. Og etter årevis i helspenn av frykt for hvor neste Persbrandt-bombe skulle gå av, er folk glade på hans vegne nå som han har fått behandling, roet seg ned, kjøpt en herregård utenfor Stockholm og lever tilsynelatende stabilt med Sanna Lundell.

Han maktet ikke å holde på den første prinsessen han møtte, Maria Bonnevie, men fant heldigvis en annen og enda mer tålmodig en. Når det gjelder Bonnevie, figurerer hun rett som det er i biografien, og ifølge Persbrandt elsker de hverandre fortsatt, men livet ville noe annet.

Det beskrives en temmelig kostelig scene hvor Persbrandt får det for seg at han ikke kan gi slipp på Bonnevie og sitter, sanseløst beruset, og forhandler med Fredrik Skavlan gjennom brevsprekken i en dør han ikke får komme inn gjennom.

Mange historier

I filmbransjen her hjemme har Persbrandt-historiene også versert, og selv har jeg observert ham på vei inn i en heis under filmfestivalen i Haugesund, ropende til en overrumplet kvinnelig regissør.

Carl-Johan Vallgrens Persbrandt er en slags gladiator, en som går nedenom og hjem mens vi alle sitter og koser oss og ser på. Heldigvis for Persbrandt vant han kampen og fikk tommelen opp for videre liv. Jeg ser frem til neste biografi, den egentlige, som handler om kunst mer enn om kokain, om en tredve års tid.

Inge Ulrik Gundersen leverer en stødig oversettelse, men det er fristende å pirke på den gjentatte bruken av ordet kollasjonering. Det er riktignok lov til å bruke det også på norsk, men alle norske skuespillere og regissører jeg har møtt, sier leseprøve.