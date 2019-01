«Oslo-avtalen» er et kjent begrep, men svært få aner hva eller hvor Oslo er, bortsett fra at det er blitt et skjellsord i Midtøsten. Bakteppet er et idealistisk, kanskje naivt norsk politisk initiativ: Norge er så lite, nøytralt og uinteressant at landet må egne seg som hemmelig megler i internasjonale konflikter.

Spesielt i en ny verdensordning etter Sovjets fall og med et samlet Tyskland. Hva med å redde verden, og begynne med fred i Midtøsten?