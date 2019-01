Et nytt år har begynt, og tradisjonen tro slipper The Dogs nytt materiale. Deres forrige album, The Grief Manual, var angivelig den mest solgte vinylen i 2018. Ikke verst for et band som opererer i en sjanger forståsegpåere ofte erklærer død.

Dette er bandets syvende slipp, uten at man får inntrykk av at de har mistet hverken energi eller spilleglede. Om noe, høres de sintere ut enn noen gang.