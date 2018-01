Kraftwerk til Norge

– Det er det største navnet på festivalen gjennom alle år, sier festivalsjef Bård Flikke til Adresseavisen.

Det er lett å gi ham rett, for når det gjelder innflytelse på moderne populærmusikk er det få om ingen som rangeres høyere. Sannsynligvis bare The Beatles.

De fem albumene Autobahn, Radio-Activity, Trans-Europe Express, The Man-Machine og Computer World fra årene 1974 til 1981 var nyskapende klassikere som påvirket alt av elektronisk musikk, techno, synthpop og hiphop.

Konsert i 3D

Sist gang Kraftwerk besøkte Norge var i 2016, da de spilte åtte konserter på fire dager i Operaen i Oslo. Et album pluss hits pr. konsert. På Pstereo i midten blir det en enkeltkonsert med låter fra alle albumene, men fortsatt med den store 3D-skjermen bak.

Det betyr utdeling av 8500 briller til festivalens besøkende torsdag 16. august.

– 3D-effekten er vel ikke like sterk gjennom hele konserten, og ikke alle steder i festivalområdet. Men det er tøft, og det skaper en fellesskapsfølelse hos publikum. Man føler man er med på noe helt spesielt, sier Bård Flikke til Adresseavisen.

Monica Strømdahl

– Fungerer best live

Aftenposten fikk en sjeldent intervju med Kraftwerks Ralf Hütter da han spilte i Oslo for to år siden. Hütter er den eneste igjen av originalbesetningen fra 1970-tallet, etter at kollega Florian Schneider sluttet i 2008.

Ifølge Hütter er bandets musikk en levende organisme som fortsatt kommer best til live i konserter.

– Ja, Kraftwerk er the man-machine, kombinasjonen av menn og maskiner. Vi er snille med maskinene, og de er vennlige mot oss. Da fungerer konsertene slik de skal. Mine tekster var visjonære på 70-tallet, men de siste ti-tyve årene er alt blitt virkelig. Kommunikasjon, business, tall, penger, folk. Dette er tekstene fra Computer World, og de er fortsatt moderne, sa Ralf Hütter.

Han jobber fortsatt med utviklingen av bandets musikk, muligens også et nytt, niende studioalbum. Og inspirasjonen hentes fra ...

– Min største inspirasjon for å skape kommer fra stillhet. Da kan jeg fantasere frem ting og lyder fra minnet. Det er som et maleri, du har en hvit skjerm og du har stillhet. Stillhet er et utrolig viktig verktøy, for i dag blir vi bombardert med støy hele tiden, og man er nødt til å skape sin egen «lyd» ut av alt dette, sa Ralf Hütter.