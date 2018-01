Nok en pris til «de skamløse jentene»

– Vi er opptatt av å sette søkelys på den uheldige blandingen av tro og makt, som også gjør seg gjeldende i kristne miljøer, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal til Vårt Land.

I begrunnelsen heter det at «som kirkelig organisasjon vet vi at det «De skamløse jentene» peker på også gjelder i kirkelige miljøer. De viser hvor tett kultur, religion og verdier henger sammen, og hvor krevende det kan være å ivareta sin personlige frihet i dette».

«De skamløse jentene» ble et begrep etter at samfunnsdebattant Nancy Herz skrev et innlegg i Aftenposten høsten 2016. Siden den gang har hun gitt ut boken «Skamløs» sammen med Sofia Nesrine Srour og Amina Bile.

De unge samfunnsdebattantene har tidligere vunnet Skamløsprisen under Protestfestivalen, Kverulantkatedralens nasjonale pris og Fritt Ords Honnør.