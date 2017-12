– Hvorfor er guttene så stille? Jeg synes det er rart at det ikke er flere menn på banen, sier Helge Jordal (72) i et intervju med Bergens Tidende.

Skuespilleren med lang fartstid fra film og flere teaterscener i Norge, mener det kan oppleves like ydmykede for en mann å bli trakassert eller befølt mot sin vilje som for kvinner.

– Men få menn forteller om disse hendelsene. Kanskje skyldes det at vi ønsker å være attraktive for å spre våre gener. Jeg tror uansett menn som utsettes for overgrep eller trakassering ofte bærer lettere over med det, enn det kvinner gjør, sier han.

– Det var sjokkerende

Helge Jordal forteller at han har opplevd mye i sin tid som skuespiller. Da han slo igjennom som filmskuespiller og ble kjendis, merket han at mange kvinner ble nærgående.

– Noen av dem tillot seg mye. Og jeg er ikke prippen, det er jeg virkelig ikke, sier han.

En kveld for en tid tilbake hadde Helge Jordal en ubehagelig opplevelse på restaurant i byen.

– Jeg traff på en gjeng ute og satte meg ned for å snakke med en av gjestene. Plutselig kjente jeg en hånd på låret mitt. En kvinne begynte å beføle meg på lårene og opp i skrittet. Jeg måtte slite for å komme meg løs – og forlot deretter stedet.

– Det var sjokkerende. Plutselig satt jeg ved siden av en jente som tok meg opp i skrittet. Jeg er ikke sikker på hvor mange rundt bordet som så det. Og de som så det lot som de ikke så det. Jeg ble helt overrumplet. Helt satt ut. Det var ydmykende, forteller han til Bergens Tidende.

– Behov for å markere makt over meg

Jordal forteller at han senere måtte jobbe sammen med den samme kvinnen.

– Det ble ikke noe hyggelig møte. Det var tydelig at hun hadde behov for å markere at hun hadde makt over meg.

– Det er på grunn av #metoo-kampanjen. Få menn har fortalt at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

– Ikke konkret denne episoden. Men jeg prøvde å snakke om arbeidssituasjonen, uten at det førte frem.

BT har vært i kontakt med kvinnen som Jordal hevder befølte han. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Fakta: Helge Jordal Helge Jordal (født 17. februar 1946) er en norsk skuespiller som er kanskje best kjent for sine tolkninger av Jeppe på Bjerget og hovedrollen i kald krigsactionfilmen «Orions Belte» fra 1985.

Jordal har hatt roller i flere spillefilmer og TV-serier, særlig på 1980-tallet, deriblant Landstrykere og Nattseilere. For sin rolle i denne filmen vant han en Amanda-pris.

Kong Harald V utnevnte den 8. juni 2006 Helge Jordal til ridder av St. Olavs Orden. Jordal fikk utmerkelsen for sin lange og omfattende karriere som skuespiller.

I 2009 fikk han Amanda-komiteens ærespris på tildelingen 21. august. I januar 2011 fikk han Ivar Medaas-prisen.

– De hadde knullet seg til roller

Jordal har vært i bransjen i en årrekke og har sett hvordan grensene gradvis har flyttet seg.

– Da jeg begynte med teater, trodde jeg alt var flott og fint. Men jeg hørte voksne kvinner fortelle høyt at de hadde knullet seg til roller. Det var sjokkerende for en unggutt. Det var nok et mye råere miljø før. Det var på høy tid å ta et oppgjør med det, sier Jordal.

Konene pleier å dra mennene med på teater, men til denne forestillingen kommer de alene

I høst gikk nesten 500 kvinnelige skuespillere ut mot seksuell trakassering i norsk teater-, film- og TV-bransje.

– Det synes jeg var på tide. Blir noen utsatt for seksuell trakassering, forringer det alltid arbeidsatmosfæren. Jeg har forundret meg over at ikke flere jenter har sagt fra om dette tidligere. Kanskje har de vært redde for å «sladre», kanskje har de vært redde for ikke å få roller, sier Jordal.

– Mange menn utsettes for dette

Lederen for Skuespillerforbundet, Knut Alfsen, mener det er bra at også mannlige skuespillere nå forteller åpent om seksuell trakassering.

– Dette er jo ingen ukjent problemstilling. Vi vet at også mange menn utsettes for dette, sier han og viser til en undersøkelse fra BI fra 2010.

Den viser at rundt 40 prosent av kvinnelige skuespillere og over 30 prosent av mannlige skuespillerne er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det bra at alle disse historiene kommer frem nå. Begge kjønn er redde for at et eventuelt varsel vil hindre dem fra å få jobb. Ingen vil ikke ha rykte på seg for å være vanskelig, sier han.

Helge Jordal mener at sextrakassering og ydmykelser handler om å vise makt – enten makthaveren er kvinne eller mann.

– Hva håper du kommer ut av at du forteller om din historie?

– Jeg tror det er viktig at alle disse historiene kommer frem, at de som bærer på dem fyrer fra seg. Deretter kan vi kanskje ha en åpen dialog og finne ut hvordan vi kan være venner. Venner og ikke objekter – det er et godt utgangspunkt for å få et fint liv.