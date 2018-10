Plateanmeldelse: Hanna Paulsberg treffer blink med en svenske

Det må være en av de vakreste åpningssekvensene jeg har hørt på lenge. Jeg husker melodien fra konserten bandet holdt på Cafeteatret i Oslo, før det gikk i studio for å spille inn Daughter of the Sun. Den kvelden var Hanna Paulsberg så forkjølet at vi følte med henne, men både hun og bandet var så bra at det oversteg det friske.

Ideen bak låten «Scent of Soil» er like god som den er enkel. Et lite knippe nakne pianoakkorder og en vemodig melodi som nynnes av bandmedlemmene, et slags musikalsk sorgarbeid det føles godt å ta del i. Stemningen er sakral.