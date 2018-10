KRISTIANSAND: – Ingen blir profet i eget land, men de blir det i Kristiansand, sier en jublende glad kunstner Marianne Heske.

Mandag ble det kjent at hennes kunstverk Gjerdeløa blir kjøpt for to millioner kroner av milliardæren Nicolai Tangen. Verket går inn i Tangen-samlingen som skal disponeres av Sørlandets Kunstmuseum.