Aftenposten vant Skup-diplom for sak om SMS-er som stengte grensene

Aftenpostens journalister Daniel Røed-Johansen og Per Anders Johansen vant Skup-diplom. Dagens Næringsliv vant Skup-prisen.

Slik så det ut i papiravisen 10. desember i fjor. Foto: Aftenpostens arkiv

9 minutter siden

To av Aftenpostens reportere ble fredag kveld tildelt diplom fra Skup - Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse. Per Anders Johansen og Daniel Røed-Johansen ble hedret for «et imponerende gravearbeid, samtidig som de har drevet dag-til-dag nyhetsarbeid om koronapandemien».

De to vant diplomet for «SMS-ene som åpnet grensene».

Juryen beskriver arbeidet slik: «Journalistene avdekket de politiske prosessene forut for at regjeringen ga noen av Norges rikeste bedrifter unntak fra karantenereglene for utenlandske arbeidstagere. Saksbehandling via SMS avslørte bånd mellom lobbyister og beslutningstagere, og avdekket at koronaforskriften ble endret til tross for advarsler fra fagfolk, og med lynrask saksbehandling.»

Les også SMS-er, høyt politisk spill og faglige råd som ble vraket. Slik åpnet regjeringen grensene for viruset.

Journalistene Daniel Røed-Johansen (t.v.) og Per Anders Johansen vant diplom for saken «SMS-ene som åpnet grensene». Foto: Aftenposten

DN vant prisen

Dagens Næringsliv vant årets Skup-pris. Avisens reportere ble hedret for avsløringen av Equinor-skandalen i USA: «Med sine detaljerte og oppsiktsvekkende avsløringer om Equinors USA-satsing, vil selskapets omdømme for all ettertid blande seg med famøse bilder av overprisede kalkuner og blinkende røde regnskapstall», mener juryen.

I tillegg til Aftenposten vant også NRK Sørlandet og VG diplomer. NRK avdekket feiloperasjoner ved sykehuset i Flekkefjord. VG vant for sitt arbeid med å påvise hvordan sårbare grupper ble de største taperne da Norge stengte ned.