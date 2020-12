Filmanmeldelse: Pixar på sitt beste. Det sier ikke så lite.

Jamie Foxx har stemmen til jazzlæreren Joe Gardner som drømmer om en karriere som pianist. Disney

Kjetil Lismoen

Fakta Sjel Disney+. Premiere 25. desember. Regi: Pete Docter og Kemp Powers. Engelske stemmer: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton. Musikk: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste. USA. Animasjon. Vis mer

Pixar representerer noe unikt i nyere filmhistorie. Enhver ny film fra studioet er både et massivt kommersielt og kunstnerisk løft. Ved hjelp fra Disney+ vil denne filmen kunne nå bredere ut enn noen annen Pixarfilm.

Samtidig er det den djerveste og minst barnevennlige de kanskje har laget siden UP. Når så du sist en animasjonsfilm for hele familien der hovedpersonen dør i åpningsminuttene? Det som gjør det til å holde ut, er at vi får være med til det etterlivet som venter ham.