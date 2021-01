Anne på landet går mot strømmen i koronaåret

Det er stille i Oslo, men i Frognerparken står hjemmekontorister og andre i kø. For Anne på landet økte både omsetning og overskudd i fjor.

Anne Gravingen og ektemannen Bendik Romstad driver Anne på landet i Frognerparken. Foto: Ketil Blom Haugstulen

De tidligere reklamemakerne Bendik Romstad og Anne Gravingen står bak konseptet Anne på landet og driver serveringssteder i Frognerparken, på Sagene og i Hvervenbukta. Også denne uken er det åpent, men kun for take away.

Anne på landet går mot strømmen i koronatiden og økte omsetningen i 2020. Fra 17 millioner kroner i 2019 til 20 millioner i 2020. I 2020 blir overskuddet på drøyt 1 million kroner, mot 180.000 kroner i 2019.