De er blant få som har fått unntak fra koronareglene: – Vi er heldige

Aldri før har danserne i Nasjonalballetten blitt sett av så mange som det siste året: – Vi er heldige og har fått danse mye, sier Douwe Dekkers.

Kaja Korsvold

Nå nettopp

Foto: Dan P. Neegaard Emma Lloyd og Douwe Dekkers har fått fortsette å danse selv om det er pandemi. Men publikum kan bare nyte forestillingen på nett.

Det har vært et spesielt utfordrende år for Nasjonalballetten. For at danserne skulle få trent og gjennomført forestillinger, har smittevernberedskapen vært stor. Danserne har i lange perioder måttet trene hjemme i stuen eller på hybelen.

Siden november i fjor har forestillingene vært gjennomført uten publikum og blitt strømmet på nettet.