Ny Xbox og Playstation på vei. Eksperter mener én ting avgjør hvilken som blir mest populær.

I november kommer en ny generasjon spillkonsoller. Hvem vinner av Playstation og Xbox?

Det er syv år siden sist. Nå kommer en ny generasjon spillkonsoller på markedet. Hvem vinner kampen mellom Sonys Playstation og Microsofts Xbox? Benoit Tessier / Reuters / NTB scanpix

Til nå har Sony hatt sin Playstation 4. Xbox har hatt sin Xbox One. Begge har ulike underutgaver. Nå er spillbransjen klar for en helt ny generasjon: Kraftigere maskiner som du kan spille mer spektakulære spill på.

Etterspørselen er enorm. Gjett hvorfor? I år har en hel verden holdt seg inne. Nintendo seksdoblet inntekten sin mellom april og juni. I alt er det ventet at spillindustrien skal ha en omsetning på svimlende 159,3 milliarder dollar i 2020.

2,7 milliarder mennesker spiller spill i verden. Men konkurransen mellom selskapene er knallhard.

Microsofts nye Xbox? Eller Sonys nye Playstation? Det er spørsmålet.

Det handler mest om spillene

– Lansering av nye spillkonsoller er alltid utrolig spennende for dem som er glad i spill. Når to konsoller kommer så tett, blir man veldig spent, sier Rune Fjeld Olsen. Han er spillekspert hos Level Up og spillanmelder hos NRK.

Olsen tror én faktor blir avgjørende:

– Det er spillene. Det har alltid vært mest avgjørende.

Hver konsoll har sine eksklusive spill. Playstation har serier som God of War, Ratchet & Clank og Spider-Man. Xbox har hatt Halo og Gears of War. Snart kommer det nye spill i flere av disse seriene. Olsen ser ingen klar vinner ennå.

Rune Fjeld Olsen er spillekspert hos Level Up og spillanmelder hos NRK. Han mener det er én viktig faktor som vil avgjøre hvem som vinner konsollkampen. Privat

– Det er helt umulig å si hvem som har beste spill nå. Det er sjeldent lanseringsspillene er de beste. Spillene blir bedre om et år eller to.

Henrik Møllegård fra House of Nerds tror Playstation har en knapp fordel:

– Playstation har en sterkere portefølje av eksklusive spill. De eksklusive Xbox-titlene er ikke like spennende som før, sier han.

Møllegård trekker frem en annen faktor som kan avgjøre: Playstation har et forsprang.

Sonys Playstation 2 er tidenes mest populære konsoll. Den er 20 år gammel nå. Aftenposten

– Når folk flest tenker på konsoll, tenker de nok på Playstation

Playstation 2 er tidenes mestselgende konsoll. Den solgte 155 millioner utgaver. Playstation 4 har annenplassen.

– Når folk flest tenker på konsoll, tenker de nok på Playstation før de tenker på Xbox, sier Møllegård.

Siden så mange eier og kjenner til Playstation fra før, tror han ikke så mange vil bytte. Også Olsen påpeker at Playstation har stått sterkt i Norge. Playstation har hatt flere spill som «alle» måtte ha. Men lojaliteten var sterkere før, ifølge ham.

Lojaliteten kan likevel overskygge en faktor det har vært knyttet mye spenning til: prisen.

Spenning knyttet til prisen

Microsofts Xbox kommer i to utgaver. Den lille Xbox Series S skal koste 3299 kroner. Den kraftigere Xbox Series X koster 5499 kroner. Begge kommer 10. november. Prisen på Playstation 5 blir kjent onsdag kveld.

– Mitt stalltips er at en Playstation vil koste rundt 500 kroner mer enn en Xbox. Jeg er ikke bekymret på Sonys vegne om det viser seg at PS5 er noe dyrere, sier Olsen.

Dersom Xbox blir billigere, er ikke det den eneste fordelen Microsoft sitter med. De tilbyr også en abonnementsmodell. Du kan velge å betale en månedspris i to år. Dermed slipper du å betale flere tusen kroner med én gang.

For en ny konsoll er dyr, og prisen har vært viktig tidligere. Da Playstation 3 og Xbox 360 kom, ble begge konsollene solgt med tap i et forsøk på å underby konkurrenten.

Da Sony presenterte sin første Playstation i 1995, var det stor spenning knyttet til prisen. Maskinen var kraftig i sin tid. Publikum forventet en drøy prislapp: minst 500 dollar i USA.

Mannen som hadde ansvaret for å få Playstation ut på det amerikanske markedet het Steve Race. I videoen under ser du hvordan han sjokkerte spillverdenen ved å si tre sifre som knuste konkurrentene: 299.

Datidens konkurrent, Sega med sin Saturn, kunne ikke konkurrere på pris. De tapte kampen mot Sony.

I høst vil ikke prisen være det viktigste, tror spillekspertene. Olsen påpeker at mange uansett vil vente til prisene synker.

Et nytt spill i Ratchet & Clank-serien kommer samtidig som Playstation 5. Denne traileren viser noe av det spillerne kan forvente.

Hva med ytelsen?

Et siste poeng. Hva med kreftene som ligger i maskinen? Hvor viktig blir det med prosessorer, minne og harddisker når alt kommer til alt?

– Jeg tror det vil ha lite å si. Xbox er sterkest, men når de kommer ganske samtidig, vil ikke kraften ha like mye å si som spill og lojalitet, sier Møllegård.

Olsen er enig. Ytelsen betyr lite for folk flest, og mye for veldig få. Både Playstation og Xbox vil uansett levere bedre grafikk og kortere lastetider enn forgjengerne. Det vil heve spillopplevelsen for alle, ifølge Olsen.

– Det jeg synes er mest interessant, er hva spillkraften kan ha å si for detaljer, kunstig intelligens og historiefortelling fremover. Det er mye upløyd mark. Jeg tror vi kan se mange spektakulære varianter fremover, sier Olsen.