Ny, norsk familiefilm holder hva den lover

Denne animasjonsfilmen for de minste holder hva den lover.

Kjetil Lismoen

7 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Jul på Kutoppen Regi: Will Ashurst. Stemmer: Henriette Faye -Schjøll, Marit Andreassen, Fridtjov Såheim, Charlotte Frogner, Mads Eldøen, Sigrid Bonde Tusvik, Jan Martin Johnsen, Thomas Seltzer. Animasjon. Norge. Tillatt for alle. Vis mer

Animasjonsstudioet Qvistens kjennemerke er et brennemerke på en kurygg. Det er kanskje en drøy åpning på en animasjonsfilm for de minste der en kalv innehar hovedrollen. Men ikke vær redd: Dette politisk ukorrekte anslaget hører ikke hjemme i selve filmens univers der dyrene lever i fred og fordragelighet.

Svært mange barn kjenner Kutoppen som Dyreparkens egen bondegård, og den første filmen kom i 2018. Da drømte hovedpersonen Klara om å bli rockestjerne, i hvert fall trodde hun at faren hennes var det. Denne gangen har hun forsonet seg med at faren er bonde, men bestemmer seg for å lære ham å feire jul. Sammen med bestevennen, geitekillingen Gaute, søker hun først råd hos geita Bærnt. Men han er altfor opptatt av egne eksentriske juleritualer.