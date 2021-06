25 millioner tweets analysert: Slik svinger SoMe-humøret

Av og til tvitres det blidt på Twitter. Forskere har funnet ut når. Foto: Reuters

Vil du bevare det gode helgehumøret? Styr unna Twitter fra søndag ettermiddag.

Humøret svinger selv om været er bra. Slik er vi mennesker. Og selv om folk har en tendens til å sminke sannheten på visse sosiale medier, har forskerne funnet at Twitter er et egnet barometer for å måle folks følelsesliv gjennom uken.

Forskere tilknyttet NTNU i Trondheim og Universitetet i Basel har nå analysert 25 millioner twitter-meldinger. De har avdekket at humøret følger faste mønstre gjennom døgnet og uken, skriver Gemini.no

Forskerne tok for seg syv millioner «selvsentrerte» meldinger og 18 millioner som handlet om andre personer og andre temaer. De brukte ulike tracking-metoder både for formuleringer, uttrykk og emojier.

Bra humør om morgenen

Et typisk hverdagshumør-mønster er omtrent slik: God stemning om morgenen, før humøret dabber av i 10-tiden.

– Mot arbeidsdagens slutt øker humøret og de positive uttrykkene betraktelig igjen. Dette varer helt frem til midnatt, sier Lucas Bietti, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU til Aftenposten.

Humørsvingningene ser altså ut til å følge arbeidsdagen. Verst er humøret sent på formiddagen – når arbeidsintensiviteten, i alle fall for en del, er på topp.

– De positive følelsene later til å synke når jobbstress begynner å påvirke trivselen. Så bygger humøret seg opp igjen når vi kan begynne å planlegge ettermiddagen og aktiviteter etter jobb, legger han til.

Forskerne fant blant annet at ord som «nice», «sweet» og «love» tvitres oftere på ettermiddagen og kvelden enn tidligere på dagen.

Men mønsteret er ikke entydig. For selv om humøret tar seg opp om ettermiddagen, øker uttrykk av negative følelser parallelt. Dette varer til 20-tiden. Hvordan henger det i hop? Vi føler simpelthen mer på ettermiddag og tidlig kveld enn vi gjør tidligere på dagen. Senere nullstiller søvnen det hele, slik at vi våkner nokså positive anlagt. I alle fall på Twitter.

«Sunday Blues»

Hva så med ukevariasjonene? Også her synes meldingene å følge arbeidsuke-syklusen. Twitter er generelt i superhumør fra torsdag til lørdag, før det forsuret seg igjen søndag ettermiddag.

Det gir mening, mener Bietti. Følelsen av ubehag eller «gruing» mange kan føle på tampen av helgen, er kjent i humørforskningen som «Sunday Blues». Twitter gjenspeiler dette ved økt bruk av ord som «hurt», «ugly» og «nasty», ifølge Bietti.

Emojiene for trist katt, tommel ned og gråtende fjes er også typiske søndagsuttrykk.

– Oppsummert: Hvis man vil bli i godt humør – når er det beste tidspunktet for å logge seg på Twitter?

– Tidlig om morgenen bør funke bra. Og mot arbeidsdagens slutt. Jeg tror jeg ville styrt unna tidsrommet 10–15. Torsdag, fredag og lørdag er også gode dager for Twitter-aktivitet hvis du vil bedre humøret.

Resultatene fra undersøkelsen er publisert i en artikkel Royal Society Open Science.