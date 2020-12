Hvilke bøker skal havne på biblioteket? Nye endringer får reaksjoner: – Kan ikke aksepteres

Kulturrådet gjør endringer på innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur. Det kan være dårlig nytt for små forlag.

Forlagssjef Tom Gaudland var ikke fornøyd med ordningen slik den var, men mener også at de nye endringene bommer. Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Stadig flere skjønnlitterære bøker gis ut i Norge. Men midlene til å kjøpe inn bøker til bibliotekene har ikke økt i takt med utviklingen. Derfor endres nå innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur, melder Kulturrådet.

Endringene kan få konsekvenser for hvilke bøker som er tilgjengelig for leserne på bibliotekene. Ikke minst for lommeboken til forfattere og forlag. I år kjøper Kulturrådet inn opplag av 703 trykte skjønnlitterære bøker på norsk. Det representerer en viktig inntekt for mange.