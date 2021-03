Han har stått midt i striden mellom jazz og våpenindustri. Nå snakker styrelederen for første gang.

Styreleder Juel Rye ville bryte med våpenindustrien, men det lyktes ikke. Nå er han bekymret for fremtiden til Kongsberg jazzfestival.

Styrelederen for Kongsberg jazzfestival, Juel Rye, trekker seg. Han mener at festivalen ikke går den retningen styret har jobbet for. Foto: Stein J Bjørge

7 minutter siden

– Jeg vil fortelle at avgjørelsene ikke ble tatt på et nachspiel. Det var en lang prosess og noe et samlet styre sto bak, sier Juel Rye.

Det har vært en misnøyens vinter i jazz- og våpenbyen Kongsberg. I februar ble det kjent at Kongsberg jazzfestival bryter samarbeidet med Kongsberg Gruppen. Årsaken er at et økende antall musikere ikke lenger vil spille på festivalen fordi hovedsponsoren produserer våpen.