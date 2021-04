Erna Solbergs gjenåpningsplan: Så lite skulle til for å vekke håpet hos kulturlivet

Sommerens festivaler må vente på avklaring og kulturlivet har fortsatt ingen åpningsdato. Men Folketeateret ble fylt av optimisme onsdag.

Mange var spente på regjeringens plan for å gjenåpne samfunnet, som ble lagt frem onsdag. På Folketeateret ble Stortingets spørretime vist på storskjerm. Foto: Jan Tomas Espedal

Nå nettopp

Mellom Tobias-tårnet og resten av Kardemomme by vises Stortingets spørretime på storskjerm. Her på Folketeateret skulle det snart vært premiere på Folk og røvere i Kardemomme by, men produksjonsselskapet Scenekvelder AS har fortsatt yrkesforbud på grunn av pandemien.

– Vi er en bransje som er ekstremt preget av snart et halvt år uten én eneste dag på jobb. Det får konsekvenser for psykologien i hele bransjen og for hvor mye vi tør å satse, sier Atle Halstensen, som eier produksjonsselskapet.