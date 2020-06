Joe Exotic fra «Tiger King» mister dyreparken sin til erkefienden Carole Baskin

Det er Jeff Lowe, som også har figurert i Netflix-suksessen "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness", som overtok parken da Joe Exotic, eller Joseph Allen Maldonado-Passage, måtte i fengsel - for å ha planlagt drap på Baskin.

Skjønt egentlig hadde Joe Exotic overført rettighetene til den zoologiske hagen til sin mor i 2011, for å holde eiendommen unna kreditorenes klør om han skulle tape i rettssaken som Baskins dyrehjem i Florida hadde anlagt mot ham.

Men nå har en dommer i Oklahoma City funnet det bevist at denne overdragelsen var falsk, slik den nå avdøde moren tidligere har medgitt, melder Variety. Dommeren gav også Big Cat Rescue rettighetene til den zoologiske hagen som del av oppgjøret etter varemerkestriden - som startet i 2013 i kjølvannet av at Joe Exotic kalte dyreshowene sine for Big Cat Rescue Entertainment.

Dyreparken, kalt G.W. Exotic Animal Park, gjenåpnet i mai etter å ha vært koronastengt og tilsynelatende nå også under nytt navn, Tiger King Park, rapporterte Daily Mail.

Men nå må Jeff Lowe fjerne løver og tigre og andre firbeinte innvånere i den zoologiske hagen innen 120 dager, som er fristen dommeren gav ham. Han sier ifølge TMZ at han hadde forventet en slik dom - og allerede har en ny zoo klar til å åpne et annet sted i Oklahoma, "bak verdens største casino".

Joe Exotic befinner seg i fengsel, der han skal sone en dom for 22 år for drapsplanlegning såvel som å ha forfalsket dyrenes papirer og brutt lover om truede arter.

Carole Baskins på sin side driver Big Cat Rescue i Florida, der hun stadig vekk ber om donasjoner og støtte. Hun holder fremdeles koronastengt og tar ikke imot besøkende for tiden, skriver hun på Instagram.