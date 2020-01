Etter at hovedbiblioteket nå i januar flyttet til Bjørvika, åpnes det for alt fra konserter, liveshow, eventer til sommeravslutninger, seminarer og årsmøter.

Iallfall en stakket stund, nærmere bestemt tidsrommet 1. mars til 1. juli.

Deretter skal Oslo kommune ta en avgjørelse på hvem som skal ta over det historiske huset.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

«Et enormt potensial»

Det er PR- og kommunikasjonsbyrået The Oslo Way som i denne tiden får drifte lokalene på vegne av Deichman.

På sin kundeliste har byrået blant annet Tons of Rock, Aller Live, PiPfest, Live Nation, All Things Live, Oslo Konserthus, Kulturhuset, Youngs og Cinenord.

– Vi merker en stor etterspørsel om å få arrangere i dette fantastiske bygget, sier Torstein Løvlid, bookingansvarlig for Gamle Deichman i The Oslo Way.

Han mener bygget «huser et enormt potensial».